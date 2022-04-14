El Dorito (DORITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i El Dorito (DORITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

El Dorito (DORITO) Informasjon El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Offisiell nettside: https://eldorito.club/ Teknisk dokument: https://goldpaper.eldorito.club/ Kjøp DORITO nå!

El Dorito (DORITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for El Dorito (DORITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 983.90K $ 983.90K $ 983.90K Total forsyning: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Sirkulerende forsyning: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 983.90K $ 983.90K $ 983.90K All-time high: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 All-Time Low: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Nåværende pris: $ 0.02951695 $ 0.02951695 $ 0.02951695 Lær mer om El Dorito (DORITO) pris

El Dorito (DORITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak El Dorito (DORITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DORITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DORITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DORITOs tokenomics, kan du utforske DORITO tokenets livepris!

