El Dorito (DORITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0313539 24 timer høy $ 0.03316159 All Time High $ 0.210234 Laveste pris $ 0.01779741 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -4.81% Prisendring (7D) -8.21%

El Dorito (DORITO) sanntidsprisen er $0.03140178. I løpet av de siste 24 timene har DORITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0313539 og et toppnivå på $ 0.03316159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DORITO er $ 0.210234, mens den rekordlave prisen er $ 0.01779741.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DORITO endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -4.81% over 24 timer og -8.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

El Dorito (DORITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M Opplagsforsyning 33.33M Total forsyning 33,333,236.53951506

Nåværende markedsverdi på El Dorito er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DORITO er 33.33M, med en total tilgang på 33333236.53951506. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.