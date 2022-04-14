EL CHANGUITO (CHANGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EL CHANGUITO (CHANGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EL CHANGUITO (CHANGO) Informasjon This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏 Offisiell nettside: https://www.changuitocoin.com/ Kjøp CHANGO nå!

EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EL CHANGUITO (CHANGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K Total forsyning: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Sirkulerende forsyning: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K All-time high: $ 0.00303036 $ 0.00303036 $ 0.00303036 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om EL CHANGUITO (CHANGO) pris

EL CHANGUITO (CHANGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EL CHANGUITO (CHANGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHANGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHANGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHANGOs tokenomics, kan du utforske CHANGO tokenets livepris!

CHANGO prisforutsigelse Vil du vite hvor CHANGO kan være på vei? Vår CHANGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHANGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!