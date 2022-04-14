Einsteinium (EMC2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Einsteinium (EMC2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Einsteinium (EMC2) Informasjon Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Offisiell nettside: https://www.emc2.foundation/

Einsteinium (EMC2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Einsteinium (EMC2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.93K $ 35.93K $ 35.93K Total forsyning: $ 245.47M $ 245.47M $ 245.47M Sirkulerende forsyning: $ 226.94M $ 226.94M $ 226.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.86K $ 38.86K $ 38.86K All-time high: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 All-Time Low: $ 0.0000588 $ 0.0000588 $ 0.0000588 Nåværende pris: $ 0.00015831 $ 0.00015831 $ 0.00015831 Lær mer om Einsteinium (EMC2) pris

Einsteinium (EMC2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Einsteinium (EMC2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMC2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMC2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMC2s tokenomics, kan du utforske EMC2 tokenets livepris!

EMC2 prisforutsigelse Vil du vite hvor EMC2 kan være på vei? Vår EMC2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

