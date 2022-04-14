Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eggy The Pet Egg (EGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eggy The Pet Egg (EGGY) Informasjon $Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga! Offisiell nettside: https://eggycoin.xyz/ Kjøp EGGY nå!

Eggy The Pet Egg (EGGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eggy The Pet Egg (EGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K All-time high: $ 0.00316773 $ 0.00316773 $ 0.00316773 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Eggy The Pet Egg (EGGY) pris

Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eggy The Pet Egg (EGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGGYs tokenomics, kan du utforske EGGY tokenets livepris!

EGGY prisforutsigelse Vil du vite hvor EGGY kan være på vei? Vår EGGY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EGGY tokenets prisforutsigelse nå!

