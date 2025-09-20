Eggy The Pet Egg (EGGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00316773$ 0.00316773 $ 0.00316773 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.63% Prisendring (7D) -2.38% Prisendring (7D) -2.38%

Eggy The Pet Egg (EGGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGGY er $ 0.00316773, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGGY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.63% over 24 timer og -2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eggy The Pet Egg (EGGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Eggy The Pet Egg er $ 23.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGGY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.86K.