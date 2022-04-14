Eggs Finance (EGGS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eggs Finance (EGGS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eggs Finance (EGGS) Informasjon Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Offisiell nettside: https://eggs.finance Teknisk dokument: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Kjøp EGGS nå!

Eggs Finance (EGGS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eggs Finance (EGGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Total forsyning: $ 21.66B $ 21.66B $ 21.66B Sirkulerende forsyning: $ 21.66B $ 21.66B $ 21.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M All-time high: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030814 $ 0.00030814 $ 0.00030814 Lær mer om Eggs Finance (EGGS) pris

Eggs Finance (EGGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eggs Finance (EGGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGGSs tokenomics, kan du utforske EGGS tokenets livepris!

