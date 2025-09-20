Eggs Finance (EGGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00113113$ 0.00113113 $ 0.00113113 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -5.58% Prisendring (7D) -6.39% Prisendring (7D) -6.39%

Eggs Finance (EGGS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGGS er $ 0.00113113, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGGS endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -5.58% over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eggs Finance (EGGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Opplagsforsyning 28.92B 28.92B 28.92B Total forsyning 28,921,102,105.49296 28,921,102,105.49296 28,921,102,105.49296

Nåværende markedsverdi på Eggs Finance er $ 9.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGGS er 28.92B, med en total tilgang på 28921102105.49296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.87M.