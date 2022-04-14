Eggplant Finance (EGGP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eggplant Finance (EGGP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eggplant Finance (EGGP) Informasjon Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Offisiell nettside: https://eggplant.fi

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eggplant Finance (EGGP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.42K $ 3.42K $ 3.42K Total forsyning: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Sirkulerende forsyning: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.74K $ 3.74K $ 3.74K All-time high: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 All-Time Low: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Nåværende pris: $ 0.0078521 $ 0.0078521 $ 0.0078521 Lær mer om Eggplant Finance (EGGP) pris

Eggplant Finance (EGGP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eggplant Finance (EGGP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGGP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGGP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGGPs tokenomics, kan du utforske EGGP tokenets livepris!

EGGP prisforutsigelse Vil du vite hvor EGGP kan være på vei? Vår EGGP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EGGP tokenets prisforutsigelse nå!

