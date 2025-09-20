Eggplant Finance (EGGP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00772681 24 timer lav $ 0.00798136 24 timer høy All Time High $ 9.55 Laveste pris $ 0.0050326 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) +0.40% Prisendring (7D) +4.71%

Eggplant Finance (EGGP) sanntidsprisen er $0.00790806. I løpet av de siste 24 timene har EGGP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00772681 og et toppnivå på $ 0.00798136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGGP er $ 9.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.0050326.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGGP endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, +0.40% over 24 timer og +4.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eggplant Finance (EGGP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.77K Opplagsforsyning 435.41K Total forsyning 476,767.513

Nåværende markedsverdi på Eggplant Finance er $ 3.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGGP er 435.41K, med en total tilgang på 476767.513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77K.