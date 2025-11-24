Eggle Energy pris i dag

Sanntids Eggle Energy (ENG) pris i dag er $ 0.0193393, med en 8.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ENG til USD konverteringssats er $ 0.0193393 per ENG.

Eggle Energy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,446,327, med en sirkulerende forsyning på 601.79M ENG. I løpet av de siste 24 timene ENG har den blitt handlet mellom $ 0.01783244(laveste) og $ 0.01953974 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04452341, mens tidenes laveste notering var $ 0.01594232.

Kortsiktig har ENG beveget seg +2.11% i løpet av den siste timen og -25.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eggle Energy (ENG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.45M$ 11.45M $ 11.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.25M$ 13.25M $ 13.25M Opplagsforsyning 601.79M 601.79M 601.79M Total forsyning 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041

