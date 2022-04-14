Eefs (EEFS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eefs (EEFS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eefs (EEFS) Informasjon Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Offisiell nettside: https://eefs.xyz Kjøp EEFS nå!

Eefs (EEFS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eefs (EEFS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.72K $ 2.72K $ 2.72K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K All-time high: $ 0.00273156 $ 0.00273156 $ 0.00273156 All-Time Low: $ 0.00000273 $ 0.00000273 $ 0.00000273 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Eefs (EEFS) pris

Eefs (EEFS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eefs (EEFS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EEFS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EEFS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EEFSs tokenomics, kan du utforske EEFS tokenets livepris!

