Eefs (EEFS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00273156$ 0.00273156 $ 0.00273156 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.38% Prisendring (7D) +0.38%

Eefs (EEFS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EEFS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EEFS er $ 0.00273156, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EEFS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eefs (EEFS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Eefs er $ 2.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EEFS er 600.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.54K.