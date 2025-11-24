Edu3Games pris i dag

Sanntids Edu3Games (EGN) pris i dag er $ 0.00892122, med en 4.54% endring de siste 24 timene. Nåværende EGN til USD konverteringssats er $ 0.00892122 per EGN.

Edu3Games rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,056,229, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M EGN. I løpet av de siste 24 timene EGN har den blitt handlet mellom $ 0.00841483(laveste) og $ 0.00905623 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04242631, mens tidenes laveste notering var $ 0.00836389.

Kortsiktig har EGN beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og -17.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Edu3Games (EGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,798.321158 999,999,798.321158 999,999,798.321158

Nåværende markedsverdi på Edu3Games er $ 9.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999798.321158. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.06M.