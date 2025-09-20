Edog (EDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01172022 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.25% Prisendring (7D) -9.87%

Edog (EDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDOG er $ 0.01172022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDOG endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.25% over 24 timer og -9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Edog (EDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.87K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Edog er $ 9.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDOG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.87K.