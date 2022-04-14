Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Edgevana Staked SOL (EDGESOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Informasjon edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Offisiell nettside: https://stake.edgevana.com/ Kjøp EDGESOL nå!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Edgevana Staked SOL (EDGESOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Total forsyning: $ 654.95K $ 654.95K $ 654.95K Sirkulerende forsyning: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M All-time high: $ 324.07 $ 324.07 $ 324.07 All-Time Low: $ 118.29 $ 118.29 $ 118.29 Nåværende pris: $ 285.2 $ 285.2 $ 285.2 Lær mer om Edgevana Staked SOL (EDGESOL) pris

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Edgevana Staked SOL (EDGESOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDGESOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDGESOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDGESOLs tokenomics, kan du utforske EDGESOL tokenets livepris!

