Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 290.51 $ 290.51 $ 290.51 24 timer lav $ 305.14 $ 305.14 $ 305.14 24 timer høy 24 timer lav $ 290.51$ 290.51 $ 290.51 24 timer høy $ 305.14$ 305.14 $ 305.14 All Time High $ 324.07$ 324.07 $ 324.07 Laveste pris $ 118.29$ 118.29 $ 118.29 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -1.50% Prisendring (7D) -1.50%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) sanntidsprisen er $293.64. I løpet av de siste 24 timene har EDGESOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.51 og et toppnivå på $ 305.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDGESOL er $ 324.07, mens den rekordlave prisen er $ 118.29.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDGESOL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Opplagsforsyning 19.68K 19.68K 19.68K Total forsyning 654,954.628588038 654,954.628588038 654,954.628588038

Nåværende markedsverdi på Edgevana Staked SOL er $ 3.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDGESOL er 19.68K, med en total tilgang på 654954.628588038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.74M.