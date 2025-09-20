Dagens Edgevana Staked SOL livepris er 293.64 USD. Spor prisoppdateringer for EDGESOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDGESOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Edgevana Staked SOL livepris er 293.64 USD. Spor prisoppdateringer for EDGESOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDGESOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Edgevana Staked SOL Pris (EDGESOL)

1 EDGESOL til USD livepris:

$293.73
$293.73
-3.40%1D
Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Live prisdiagram
Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.07%

-3.34%

-1.50%

-1.50%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) sanntidsprisen er $293.64. I løpet av de siste 24 timene har EDGESOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.51 og et toppnivå på $ 305.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDGESOL er $ 324.07, mens den rekordlave prisen er $ 118.29.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDGESOL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Edgevana Staked SOL er $ 3.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDGESOL er 19.68K, med en total tilgang på 654954.628588038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.74M.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Edgevana Staked SOL til USD ble $ -10.1502149475689.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Edgevana Staked SOL til USD ble $ +84.1931655360.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Edgevana Staked SOL til USD ble $ +57.9081864840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Edgevana Staked SOL til USD ble $ +130.46297712154892.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -10.1502149475689-3.34%
30 dager$ +84.1931655360+28.67%
60 dager$ +57.9081864840+19.72%
90 dager$ +130.46297712154892+79.95%

Hva er Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ressurs

Offisiell nettside

Edgevana Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Edgevana Staked SOL (EDGESOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Edgevana Staked SOL (EDGESOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Edgevana Staked SOL.

Sjekk Edgevana Staked SOLprisprognosen nå!

EDGESOL til lokale valutaer

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDGESOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Hvor mye er Edgevana Staked SOL (EDGESOL) verdt i dag?
Live EDGESOL prisen i USD er 293.64 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EDGESOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EDGESOL til USD er $ 293.64. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Edgevana Staked SOL?
Markedsverdien for EDGESOL er $ 3.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EDGESOL?
Den sirkulerende forsyningen av EDGESOL er 19.68K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDGESOL ?
EDGESOL oppnådde en ATH-pris på 324.07 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EDGESOL?
EDGESOL så en ATL-pris på 118.29 USD.
Hva er handelsvolumet til EDGESOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDGESOL er -- USD.
Vil EDGESOL gå høyere i år?
EDGESOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDGESOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
