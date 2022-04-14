ECOVITA (ECOVITA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ECOVITA (ECOVITA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ECOVITA (ECOVITA) Informasjon As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives. Offisiell nettside: https://ecovitaofficial.com/ Teknisk dokument: https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ECOVITA (ECOVITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Sirkulerende forsyning: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M All-time high: $ 0.00245733 $ 0.00245733 $ 0.00245733 All-Time Low: $ 0.00167278 $ 0.00167278 $ 0.00167278 Nåværende pris: $ 0.00167421 $ 0.00167421 $ 0.00167421 Lær mer om ECOVITA (ECOVITA) pris

ECOVITA (ECOVITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ECOVITA (ECOVITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECOVITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECOVITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECOVITAs tokenomics, kan du utforske ECOVITA tokenets livepris!

ECOVITA prisforutsigelse Vil du vite hvor ECOVITA kan være på vei? Vår ECOVITA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

