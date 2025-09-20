ECOVITA Pris (ECOVITA)
0.00%
0.00%
ECOVITA (ECOVITA) sanntidsprisen er $0.00167421. I løpet av de siste 24 timene har ECOVITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECOVITA er $ 0.00245733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00167278.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECOVITA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på ECOVITA er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECOVITA er 790.00M, med en total tilgang på 7000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.72M.
I løpet av i dag er prisendringen på ECOVITA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ECOVITA til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ECOVITA til USD ble $ -0.0001153393.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ECOVITA til USD ble $ -0.0002560315895150928.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dager
|$ -0.0001153393
|-6.88%
|90 dager
|$ -0.0002560315895150928
|-13.26%
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
