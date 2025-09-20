ECOVITA (ECOVITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00245733 Laveste pris $ 0.00167278 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

ECOVITA (ECOVITA) sanntidsprisen er $0.00167421. I løpet av de siste 24 timene har ECOVITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECOVITA er $ 0.00245733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00167278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECOVITA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ECOVITA (ECOVITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.72M Opplagsforsyning 790.00M Total forsyning 7,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ECOVITA er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECOVITA er 790.00M, med en total tilgang på 7000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.72M.