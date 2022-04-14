Ecotrader (ECT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ecotrader (ECT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ecotrader (ECT) Informasjon Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Offisiell nettside: https://www.ecotrader.io Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1Tpu3rXuNyzXcVQ9NOTqhvSvMfVIya48n/view?usp=drive_link Kjøp ECT nå!

Ecotrader (ECT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ecotrader (ECT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.21K $ 38.21K $ 38.21K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 305.34M $ 305.34M $ 305.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.06K $ 50.06K $ 50.06K All-time high: $ 0.00166372 $ 0.00166372 $ 0.00166372 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012515 $ 0.00012515 $ 0.00012515 Lær mer om Ecotrader (ECT) pris

Ecotrader (ECT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ecotrader (ECT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECTs tokenomics, kan du utforske ECT tokenets livepris!

