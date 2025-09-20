Ecotrader (ECT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00166372$ 0.00166372 $ 0.00166372 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.41% Prisendring (7D) -2.41%

Ecotrader (ECT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ECT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECT er $ 0.00166372, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ecotrader (ECT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K Opplagsforsyning 305.34M 305.34M 305.34M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ecotrader er $ 41.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECT er 305.34M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.91K.