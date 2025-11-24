Ecoreal Estate pris i dag

Sanntids Ecoreal Estate (ECOREAL) pris i dag er $ 0.323438, med en 2.83% endring de siste 24 timene. Nåværende ECOREAL til USD konverteringssats er $ 0.323438 per ECOREAL.

Ecoreal Estate rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 0.0, med en sirkulerende forsyning på 0.00 ECOREAL. I løpet av de siste 24 timene ECOREAL har den blitt handlet mellom $ 0.297744(laveste) og $ 0.323739 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.324577, mens tidenes laveste notering var $ 0.01038193.

Kortsiktig har ECOREAL beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -0.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.44M$ 323.44M $ 323.44M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ecoreal Estate er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECOREAL er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.44M.