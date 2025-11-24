economycoin pris i dag

Sanntids economycoin (ECONOMY) pris i dag er $ 0.00000525, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ECONOMY til USD konverteringssats er $ 0.00000525 per ECONOMY.

economycoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,244.78, med en sirkulerende forsyning på 999.16M ECONOMY. I løpet av de siste 24 timene ECONOMY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00045365, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000525.

Kortsiktig har ECONOMY beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

economycoin (ECONOMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Opplagsforsyning 999.16M 999.16M 999.16M Total forsyning 999,161,277.437448 999,161,277.437448 999,161,277.437448

