Ecoin Finance (ECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00107421 $ 0.00107421 $ 0.00107421 24 timer lav $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00107421$ 0.00107421 $ 0.00107421 24 timer høy $ 0.00110327$ 0.00110327 $ 0.00110327 All Time High $ 0.00498989$ 0.00498989 $ 0.00498989 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) +15.38% Prisendring (7D) +15.38%

Ecoin Finance (ECOIN) sanntidsprisen er $0.00109527. I løpet av de siste 24 timene har ECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00107421 og et toppnivå på $ 0.00110327, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECOIN er $ 0.00498989, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECOIN endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +15.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ecoin Finance (ECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 362.82K$ 362.82K $ 362.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 385.38K$ 385.38K $ 385.38K Opplagsforsyning 331.26M 331.26M 331.26M Total forsyning 351,861,696.76 351,861,696.76 351,861,696.76

Nåværende markedsverdi på Ecoin Finance er $ 362.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECOIN er 331.26M, med en total tilgang på 351861696.76. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 385.38K.