PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Offisiell nettside: https://echelon.io/ Teknisk dokument: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/

Echelon Prime (PRIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Echelon Prime (PRIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.36M $ 101.36M $ 101.36M Total forsyning: $ 111.11M $ 111.11M $ 111.11M Sirkulerende forsyning: $ 54.23M $ 54.23M $ 54.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.65M $ 207.65M $ 207.65M All-time high: $ 28.0 $ 28.0 $ 28.0 All-Time Low: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Nåværende pris: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Lær mer om Echelon Prime (PRIME) pris

Echelon Prime (PRIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Echelon Prime (PRIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRIMEs tokenomics, kan du utforske PRIME tokenets livepris!

PRIME prisforutsigelse Vil du vite hvor PRIME kan være på vei? Vår PRIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRIME tokenets prisforutsigelse nå!

