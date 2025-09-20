Dagens Echelon Prime livepris er 2 USD. Spor prisoppdateringer for PRIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Echelon Prime livepris er 2 USD. Spor prisoppdateringer for PRIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PRIME

PRIME Prisinformasjon

PRIME teknisk dokument

PRIME Offisiell nettside

PRIME tokenomics

PRIME Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Echelon Prime Logo

Echelon Prime Pris (PRIME)

Ikke oppført

1 PRIME til USD livepris:

$2
$2$2
-4.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Echelon Prime (PRIME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:04:17 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.99
$ 1.99$ 1.99
24 timer lav
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
24 timer høy

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 28.0
$ 28.0$ 28.0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.04%

-4.96%

-5.06%

-5.06%

Echelon Prime (PRIME) sanntidsprisen er $2. I løpet av de siste 24 timene har PRIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.99 og et toppnivå på $ 2.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIME er $ 28.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.19.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIME endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -4.96% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Echelon Prime (PRIME) Markedsinformasjon

$ 108.25M
$ 108.25M$ 108.25M

--
----

$ 221.77M
$ 221.77M$ 221.77M

54.23M
54.23M 54.23M

111,111,111.0
111,111,111.0 111,111,111.0

Nåværende markedsverdi på Echelon Prime er $ 108.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIME er 54.23M, med en total tilgang på 111111111.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.77M.

Echelon Prime (PRIME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Echelon Prime til USD ble $ -0.104328668356743.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Echelon Prime til USD ble $ +0.0423500000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Echelon Prime til USD ble $ -0.5927832000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Echelon Prime til USD ble $ +0.0291615697046428.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.104328668356743-4.96%
30 dager$ +0.0423500000+2.12%
60 dager$ -0.5927832000-29.63%
90 dager$ +0.0291615697046428+1.48%

Hva er Echelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Echelon Prime (PRIME) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Echelon Prime Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Echelon Prime (PRIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Echelon Prime (PRIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Echelon Prime.

Sjekk Echelon Primeprisprognosen nå!

PRIME til lokale valutaer

Echelon Prime (PRIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Echelon Prime (PRIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Echelon Prime (PRIME)

Hvor mye er Echelon Prime (PRIME) verdt i dag?
Live PRIME prisen i USD er 2.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRIME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRIME til USD er $ 2.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Echelon Prime?
Markedsverdien for PRIME er $ 108.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRIME?
Den sirkulerende forsyningen av PRIME er 54.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRIME ?
PRIME oppnådde en ATH-pris på 28.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRIME?
PRIME så en ATL-pris på 1.19 USD.
Hva er handelsvolumet til PRIME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRIME er -- USD.
Vil PRIME gå høyere i år?
PRIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRIME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:04:17 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.