Echelon Prime (PRIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 24 timer lav $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 24 timer høy 24 timer lav $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 24 timer høy $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 All Time High $ 28.0$ 28.0 $ 28.0 Laveste pris $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -4.96% Prisendring (7D) -5.06% Prisendring (7D) -5.06%

Echelon Prime (PRIME) sanntidsprisen er $2. I løpet av de siste 24 timene har PRIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.99 og et toppnivå på $ 2.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIME er $ 28.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.19.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIME endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -4.96% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Echelon Prime (PRIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.25M$ 108.25M $ 108.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 221.77M$ 221.77M $ 221.77M Opplagsforsyning 54.23M 54.23M 54.23M Total forsyning 111,111,111.0 111,111,111.0 111,111,111.0

Nåværende markedsverdi på Echelon Prime er $ 108.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIME er 54.23M, med en total tilgang på 111111111.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.77M.