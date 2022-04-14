ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ebUSD Stablecoin (EBUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Informasjon Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Offisiell nettside: https://ebisu.money/ Kjøp EBUSD nå!

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ebUSD Stablecoin (EBUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 787.18K $ 787.18K $ 787.18K Total forsyning: $ 804.05K $ 804.05K $ 804.05K Sirkulerende forsyning: $ 804.05K $ 804.05K $ 804.05K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 787.18K $ 787.18K $ 787.18K All-time high: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 All-Time Low: $ 0.954662 $ 0.954662 $ 0.954662 Nåværende pris: $ 0.977897 $ 0.977897 $ 0.977897 Lær mer om ebUSD Stablecoin (EBUSD) pris

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ebUSD Stablecoin (EBUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EBUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EBUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EBUSDs tokenomics, kan du utforske EBUSD tokenets livepris!

EBUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor EBUSD kan være på vei? Vår EBUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EBUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!