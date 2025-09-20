ebUSD Stablecoin (EBUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.983291 24 timer høy $ 0.995139 All Time High $ 1.013 Laveste pris $ 0.954662 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -0.45%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) sanntidsprisen er $0.984799. I løpet av de siste 24 timene har EBUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983291 og et toppnivå på $ 0.995139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBUSD er $ 1.013, mens den rekordlave prisen er $ 0.954662.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBUSD endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 776.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 776.64K Opplagsforsyning 788.63K Total forsyning 788,630.9169286324

Nåværende markedsverdi på ebUSD Stablecoin er $ 776.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBUSD er 788.63K, med en total tilgang på 788630.9169286324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 776.64K.