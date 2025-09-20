eBeat AI (BEATAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00165304 $ 0.00165304 $ 0.00165304 24 timer lav $ 0.00168515 $ 0.00168515 $ 0.00168515 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00165304$ 0.00165304 $ 0.00165304 24 timer høy $ 0.00168515$ 0.00168515 $ 0.00168515 All Time High $ 0.072452$ 0.072452 $ 0.072452 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.57% Prisendring (7D) +3.47% Prisendring (7D) +3.47%

eBeat AI (BEATAI) sanntidsprisen er $0.00166422. I løpet av de siste 24 timene har BEATAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00165304 og et toppnivå på $ 0.00168515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEATAI er $ 0.072452, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEATAI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og +3.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

eBeat AI (BEATAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 166.38K$ 166.38K $ 166.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 166.38K$ 166.38K $ 166.38K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på eBeat AI er $ 166.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEATAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.38K.