Eastworld (SN94) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.507541 $ 0.507541 $ 0.507541 24 timer lav $ 0.55296 $ 0.55296 $ 0.55296 24 timer høy 24 timer lav $ 0.507541$ 0.507541 $ 0.507541 24 timer høy $ 0.55296$ 0.55296 $ 0.55296 All Time High $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Laveste pris $ 0.428351$ 0.428351 $ 0.428351 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -4.95% Prisendring (7D) -6.40% Prisendring (7D) -6.40%

Eastworld (SN94) sanntidsprisen er $0.512405. I løpet av de siste 24 timene har SN94 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.507541 og et toppnivå på $ 0.55296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN94 er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.428351.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN94 endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -4.95% over 24 timer og -6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eastworld (SN94) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 905.52K$ 905.52K $ 905.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 905.52K$ 905.52K $ 905.52K Opplagsforsyning 1.77M 1.77M 1.77M Total forsyning 1,767,193.590686414 1,767,193.590686414 1,767,193.590686414

Nåværende markedsverdi på Eastworld er $ 905.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN94 er 1.77M, med en total tilgang på 1767193.590686414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 905.52K.