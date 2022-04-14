EarthFund (1EARTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EarthFund (1EARTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EarthFund (1EARTH) Informasjon Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world. Offisiell nettside: https://www.earthfund.io/ Kjøp 1EARTH nå!

EarthFund (1EARTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EarthFund (1EARTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.17K $ 171.17K $ 171.17K All-time high: $ 0.429622 $ 0.429622 $ 0.429622 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017117 $ 0.00017117 $ 0.00017117 Lær mer om EarthFund (1EARTH) pris

EarthFund (1EARTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EarthFund (1EARTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1EARTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1EARTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1EARTHs tokenomics, kan du utforske 1EARTH tokenets livepris!

1EARTH prisforutsigelse Vil du vite hvor 1EARTH kan være på vei? Vår 1EARTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1EARTH tokenets prisforutsigelse nå!

