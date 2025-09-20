EarthFund (1EARTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.429622$ 0.429622 $ 0.429622 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) +4.33% Prisendring (7D) +32.18% Prisendring (7D) +32.18%

EarthFund (1EARTH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 1EARTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1EARTH er $ 0.429622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1EARTH endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, +4.33% over 24 timer og +32.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EarthFund (1EARTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.07$ 0.07 $ 0.07 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 183.06K$ 183.06K $ 183.06K Opplagsforsyning 404.00 404.00 404.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EarthFund er $ 0.07, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1EARTH er 404.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.06K.