EarnBet (EBET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00242073$ 0.00242073 $ 0.00242073 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.76% Prisendring (7D) +6.76%

EarnBet (EBET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EBET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBET er $ 0.00242073, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EarnBet (EBET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Opplagsforsyning 4.42B 4.42B 4.42B Total forsyning 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798

Nåværende markedsverdi på EarnBet er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBET er 4.42B, med en total tilgang på 7039303613.363798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.55M.