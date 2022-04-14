EARLY Radix (EARLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EARLY Radix (EARLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EARLY Radix (EARLY) Informasjon Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Offisiell nettside: https://stillearly.today/ Kjøp EARLY nå!

EARLY Radix (EARLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EARLY Radix (EARLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 226.19K $ 226.19K $ 226.19K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 226.19K $ 226.19K $ 226.19K All-time high: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022619 $ 0.00022619 $ 0.00022619 Lær mer om EARLY Radix (EARLY) pris

EARLY Radix (EARLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EARLY Radix (EARLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EARLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EARLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EARLYs tokenomics, kan du utforske EARLY tokenets livepris!

EARLY prisforutsigelse Vil du vite hvor EARLY kan være på vei? Vår EARLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EARLY tokenets prisforutsigelse nå!

