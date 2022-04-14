Eafin (EAFIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eafin (EAFIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eafin (EAFIN) Informasjon Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Offisiell nettside: https://eafin.tech/ Teknisk dokument: https://eafin.tech/litepaper Kjøp EAFIN nå!

Eafin (EAFIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eafin (EAFIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Total forsyning: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Sirkulerende forsyning: $ 218.03M $ 218.03M $ 218.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.04M $ 89.04M $ 89.04M All-time high: $ 0.410177 $ 0.410177 $ 0.410177 All-Time Low: $ 0.054966 $ 0.054966 $ 0.054966 Nåværende pris: $ 0.055029 $ 0.055029 $ 0.055029 Lær mer om Eafin (EAFIN) pris

Eafin (EAFIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eafin (EAFIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EAFIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EAFIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EAFINs tokenomics, kan du utforske EAFIN tokenets livepris!

EAFIN prisforutsigelse Vil du vite hvor EAFIN kan være på vei? Vår EAFIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EAFIN tokenets prisforutsigelse nå!

