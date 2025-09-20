Eafin (EAFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.410177$ 0.410177 $ 0.410177 Laveste pris $ 0.054966$ 0.054966 $ 0.054966 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Eafin (EAFIN) sanntidsprisen er $0.055029. I løpet av de siste 24 timene har EAFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EAFIN er $ 0.410177, mens den rekordlave prisen er $ 0.054966.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EAFIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eafin (EAFIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.04M$ 89.04M $ 89.04M Opplagsforsyning 218.03M 218.03M 218.03M Total forsyning 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0

Nåværende markedsverdi på Eafin er $ 12.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EAFIN er 218.03M, med en total tilgang på 1618033989.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.04M.