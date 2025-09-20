Dagens Eafin livepris er 0.055029 USD. Spor prisoppdateringer for EAFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EAFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Eafin livepris er 0.055029 USD. Spor prisoppdateringer for EAFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EAFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Eafin Logo

Eafin Pris (EAFIN)

Ikke oppført

1 EAFIN til USD livepris:

$0.055029
$0.055029
0.00%1D
USD
Eafin (EAFIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:04:10 (UTC+8)

Eafin (EAFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.410177
$ 0.410177

$ 0.054966
$ 0.054966

--

--

0.00%

0.00%

Eafin (EAFIN) sanntidsprisen er $0.055029. I løpet av de siste 24 timene har EAFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EAFIN er $ 0.410177, mens den rekordlave prisen er $ 0.054966.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EAFIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eafin (EAFIN) Markedsinformasjon

$ 12.00M
$ 12.00M

--
--

$ 89.04M
$ 89.04M

218.03M
218.03M

1,618,033,989.0
1,618,033,989.0

Nåværende markedsverdi på Eafin er $ 12.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EAFIN er 218.03M, med en total tilgang på 1618033989.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.04M.

Eafin (EAFIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Eafin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Eafin til USD ble $ -0.0061607551.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Eafin til USD ble $ -0.0087592520.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Eafin til USD ble $ -0.01333494254495481.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0061607551-11.19%
60 dager$ -0.0087592520-15.91%
90 dager$ -0.01333494254495481-19.50%

Hva er Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

Eafin (EAFIN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Eafin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Eafin (EAFIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Eafin (EAFIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Eafin.

Sjekk Eafinprisprognosen nå!

EAFIN til lokale valutaer

Eafin (EAFIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Eafin (EAFIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EAFIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Eafin (EAFIN)

Hvor mye er Eafin (EAFIN) verdt i dag?
Live EAFIN prisen i USD er 0.055029 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EAFIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EAFIN til USD er $ 0.055029. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Eafin?
Markedsverdien for EAFIN er $ 12.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EAFIN?
Den sirkulerende forsyningen av EAFIN er 218.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEAFIN ?
EAFIN oppnådde en ATH-pris på 0.410177 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EAFIN?
EAFIN så en ATL-pris på 0.054966 USD.
Hva er handelsvolumet til EAFIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EAFIN er -- USD.
Vil EAFIN gå høyere i år?
EAFIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EAFIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:04:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.