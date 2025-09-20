Dagens Dyordotcom livepris er 0.00182655 USD. Spor prisoppdateringer for DYOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DYOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dyordotcom livepris er 0.00182655 USD. Spor prisoppdateringer for DYOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DYOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DYOR

DYOR Prisinformasjon

DYOR Offisiell nettside

DYOR tokenomics

DYOR Prisprognose

Dyordotcom Pris (DYOR)

1 DYOR til USD livepris:

$0.00182655
$0.00182655
-2.30%1D
Dyordotcom (DYOR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:30:58 (UTC+8)

Dyordotcom (DYOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00181686
$ 0.00181686
24 timer lav
$ 0.00187314
$ 0.00187314
24 timer høy

$ 0.00181686
$ 0.00181686

$ 0.00187314
$ 0.00187314

$ 0.02001748
$ 0.02001748

$ 0.0016664
$ 0.0016664

+0.05%

-2.36%

-14.35%

-14.35%

Dyordotcom (DYOR) sanntidsprisen er $0.00182655. I løpet av de siste 24 timene har DYOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00181686 og et toppnivå på $ 0.00187314, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYOR er $ 0.02001748, mens den rekordlave prisen er $ 0.0016664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYOR endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og -14.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dyordotcom (DYOR) Markedsinformasjon

$ 856.18K
$ 856.18K

--
----

$ 856.18K
$ 856.18K

468.74M
468.74M

468,739,099.0299502
468,739,099.0299502

Nåværende markedsverdi på Dyordotcom er $ 856.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYOR er 468.74M, med en total tilgang på 468739099.0299502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 856.18K.

Dyordotcom (DYOR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dyordotcom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dyordotcom til USD ble $ -0.0003117080.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dyordotcom til USD ble $ -0.0004684461.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dyordotcom til USD ble $ +0.0000386443672572989.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.36%
30 dager$ -0.0003117080-17.06%
60 dager$ -0.0004684461-25.64%
90 dager$ +0.0000386443672572989+2.16%

Hva er Dyordotcom (DYOR)

Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dyordotcom (DYOR) Ressurs

Offisiell nettside

Dyordotcom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dyordotcom (DYOR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dyordotcom (DYOR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dyordotcom.

Sjekk Dyordotcomprisprognosen nå!

DYOR til lokale valutaer

Dyordotcom (DYOR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dyordotcom (DYOR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DYOR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dyordotcom (DYOR)

Hvor mye er Dyordotcom (DYOR) verdt i dag?
Live DYOR prisen i USD er 0.00182655 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DYOR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DYOR til USD er $ 0.00182655. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dyordotcom?
Markedsverdien for DYOR er $ 856.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DYOR?
Den sirkulerende forsyningen av DYOR er 468.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDYOR ?
DYOR oppnådde en ATH-pris på 0.02001748 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DYOR?
DYOR så en ATL-pris på 0.0016664 USD.
Hva er handelsvolumet til DYOR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DYOR er -- USD.
Vil DYOR gå høyere i år?
DYOR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DYOR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:30:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.