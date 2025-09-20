Dyordotcom (DYOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00181686 $ 0.00181686 $ 0.00181686 24 timer lav $ 0.00187314 $ 0.00187314 $ 0.00187314 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00181686$ 0.00181686 $ 0.00181686 24 timer høy $ 0.00187314$ 0.00187314 $ 0.00187314 All Time High $ 0.02001748$ 0.02001748 $ 0.02001748 Laveste pris $ 0.0016664$ 0.0016664 $ 0.0016664 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.36% Prisendring (7D) -14.35% Prisendring (7D) -14.35%

Dyordotcom (DYOR) sanntidsprisen er $0.00182655. I løpet av de siste 24 timene har DYOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00181686 og et toppnivå på $ 0.00187314, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYOR er $ 0.02001748, mens den rekordlave prisen er $ 0.0016664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYOR endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og -14.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dyordotcom (DYOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 856.18K$ 856.18K $ 856.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 856.18K$ 856.18K $ 856.18K Opplagsforsyning 468.74M 468.74M 468.74M Total forsyning 468,739,099.0299502 468,739,099.0299502 468,739,099.0299502

Nåværende markedsverdi på Dyordotcom er $ 856.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYOR er 468.74M, med en total tilgang på 468739099.0299502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 856.18K.