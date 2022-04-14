DYOR hub (DYORHUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DYOR hub (DYORHUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DYOR hub (DYORHUB) Informasjon DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users. Offisiell nettside: https://dyorhub.xyz/ Kjøp DYORHUB nå!

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DYOR hub (DYORHUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K Total forsyning: $ 997.50M $ 997.50M $ 997.50M Sirkulerende forsyning: $ 997.50M $ 997.50M $ 997.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DYOR hub (DYORHUB) pris

DYOR hub (DYORHUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DYOR hub (DYORHUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DYORHUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DYORHUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DYORHUBs tokenomics, kan du utforske DYORHUB tokenets livepris!

DYORHUB prisforutsigelse Vil du vite hvor DYORHUB kan være på vei? Vår DYORHUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DYORHUB tokenets prisforutsigelse nå!

