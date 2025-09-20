DYOR hub (DYORHUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004164 $ 0.00004164 $ 0.00004164 24 timer lav $ 0.00004417 $ 0.00004417 $ 0.00004417 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004164$ 0.00004164 $ 0.00004164 24 timer høy $ 0.00004417$ 0.00004417 $ 0.00004417 All Time High $ 0.00050288$ 0.00050288 $ 0.00050288 Laveste pris $ 0.00004164$ 0.00004164 $ 0.00004164 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -4.27% Prisendring (7D) -45.34% Prisendring (7D) -45.34%

DYOR hub (DYORHUB) sanntidsprisen er $0.00004218. I løpet av de siste 24 timene har DYORHUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004164 og et toppnivå på $ 0.00004417, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYORHUB er $ 0.00050288, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYORHUB endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -4.27% over 24 timer og -45.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DYOR hub (DYORHUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.08K$ 42.08K $ 42.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.08K$ 42.08K $ 42.08K Opplagsforsyning 997.50M 997.50M 997.50M Total forsyning 997,504,600.188817 997,504,600.188817 997,504,600.188817

Nåværende markedsverdi på DYOR hub er $ 42.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYORHUB er 997.50M, med en total tilgang på 997504600.188817. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.08K.