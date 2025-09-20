Dyad (DYAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24 timer lav $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24 timer høy 24 timer lav $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 24 timer høy $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 All Time High $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Laveste pris $ 0.913936$ 0.913936 $ 0.913936 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) -5.85% Prisendring (7D) -5.85%

Dyad (DYAD) sanntidsprisen er $1.83. I løpet av de siste 24 timene har DYAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.83 og et toppnivå på $ 1.89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYAD er $ 2.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.913936.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYAD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dyad (DYAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Opplagsforsyning 16.64K 16.64K 16.64K Total forsyning 16,644.63139503039 16,644.63139503039 16,644.63139503039

Nåværende markedsverdi på Dyad er $ 30.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYAD er 16.64K, med en total tilgang på 16644.63139503039. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.49K.