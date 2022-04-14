dwog (DWOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dwog (DWOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dwog (DWOG) Informasjon Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms Offisiell nettside: https://www.dwogcoin.com/ Kjøp DWOG nå!

dwog (DWOG) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dwog (DWOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk.

Markedsverdi: $ 10.36K
Total forsyning: $ 981.41M
Sirkulerende forsyning: $ 981.41M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.36K
All-time high: $ 0.00210053
All-Time Low: $ 0.00000426
Nåværende pris: $ 0

dwog (DWOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dwog (DWOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DWOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DWOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DWOGs tokenomics, kan du utforske DWOG tokenets livepris!

DWOG prisforutsigelse Vil du vite hvor DWOG kan være på vei? Vår DWOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DWOG tokenets prisforutsigelse nå!

