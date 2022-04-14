DWOG THE DOG (DWOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DWOG THE DOG (DWOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DWOG THE DOG (DWOG) Informasjon just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DWOG THE DOG (DWOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.00K Total forsyning: $ 989.11M Sirkulerende forsyning: $ 989.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.00K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

DWOG THE DOG (DWOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DWOG THE DOG (DWOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DWOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DWOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DWOGs tokenomics, kan du utforske DWOG tokenets livepris!

