dwog (DWOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210053
$ 0.00210053$ 0.00210053

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.84%

+6.84%

dwog (DWOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DWOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DWOG er $ 0.00210053, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DWOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dwog (DWOG) Markedsinformasjon

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

--
----

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

981.41M
981.41M 981.41M

981,408,939.303365
981,408,939.303365 981,408,939.303365

Nåværende markedsverdi på dwog er $ 10.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DWOG er 981.41M, med en total tilgang på 981408939.303365. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.36K.

dwog (DWOG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dwog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dwog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dwog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dwog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+28.11%
60 dager$ 0+1.17%
90 dager$ 0--

Hva er dwog (DWOG)

Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dwog (DWOG) Ressurs

Offisiell nettside

dwog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dwog (DWOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dwog (DWOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dwog.

Sjekk dwogprisprognosen nå!

DWOG til lokale valutaer

dwog (DWOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dwog (DWOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DWOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dwog (DWOG)

Hvor mye er dwog (DWOG) verdt i dag?
Live DWOG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DWOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DWOG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dwog?
Markedsverdien for DWOG er $ 10.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DWOG?
Den sirkulerende forsyningen av DWOG er 981.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDWOG ?
DWOG oppnådde en ATH-pris på 0.00210053 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DWOG?
DWOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DWOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DWOG er -- USD.
Vil DWOG gå høyere i år?
DWOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DWOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.