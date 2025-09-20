Dagens Dwake On Sol livepris er 0.00001232 USD. Spor prisoppdateringer for DWAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DWAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dwake On Sol livepris er 0.00001232 USD. Spor prisoppdateringer for DWAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DWAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dwake On Sol Pris (DWAKE)

Dwake On Sol (DWAKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:54:06 (UTC+8)

Dwake On Sol (DWAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00101237
$ 0.00101237$ 0.00101237

$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637

+8.92%

+8.92%

Dwake On Sol (DWAKE) sanntidsprisen er $0.00001232. I løpet av de siste 24 timene har DWAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DWAKE er $ 0.00101237, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DWAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dwake On Sol (DWAKE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Dwake On Sol er $ 12.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DWAKE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.32K.

Dwake On Sol (DWAKE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dwake On Sol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dwake On Sol til USD ble $ +0.0000045546.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dwake On Sol til USD ble $ +0.0000006994.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dwake On Sol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000045546+36.97%
60 dager$ +0.0000006994+5.68%
90 dager$ 0--

Hva er Dwake On Sol (DWAKE)

Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.

Dwake On Sol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dwake On Sol (DWAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dwake On Sol (DWAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dwake On Sol.

Sjekk Dwake On Solprisprognosen nå!

DWAKE til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dwake On Sol (DWAKE)

Hvor mye er Dwake On Sol (DWAKE) verdt i dag?
Live DWAKE prisen i USD er 0.00001232 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DWAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DWAKE til USD er $ 0.00001232. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dwake On Sol?
Markedsverdien for DWAKE er $ 12.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DWAKE?
Den sirkulerende forsyningen av DWAKE er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDWAKE ?
DWAKE oppnådde en ATH-pris på 0.00101237 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DWAKE?
DWAKE så en ATL-pris på 0.00000637 USD.
Hva er handelsvolumet til DWAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DWAKE er -- USD.
Vil DWAKE gå høyere i år?
DWAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DWAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:54:06 (UTC+8)

Dwake On Sol (DWAKE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.