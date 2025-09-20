Dwake On Sol (DWAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00101237$ 0.00101237 $ 0.00101237 Laveste pris $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.92% Prisendring (7D) +8.92%

Dwake On Sol (DWAKE) sanntidsprisen er $0.00001232. I løpet av de siste 24 timene har DWAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DWAKE er $ 0.00101237, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DWAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dwake On Sol (DWAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dwake On Sol er $ 12.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DWAKE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.32K.