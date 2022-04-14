Dusty (DUSTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dusty (DUSTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dusty (DUSTY) Informasjon $DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike. Offisiell nettside: https://boysclubdusty.com Kjøp DUSTY nå!

Dusty (DUSTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dusty (DUSTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.98K $ 47.98K $ 47.98K Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.98K $ 47.98K $ 47.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dusty (DUSTY) pris

Dusty (DUSTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dusty (DUSTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUSTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUSTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUSTYs tokenomics, kan du utforske DUSTY tokenets livepris!

DUSTY prisforutsigelse Vil du vite hvor DUSTY kan være på vei? Vår DUSTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUSTY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!