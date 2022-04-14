Dungeon Arena (DUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dungeon Arena (DUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dungeon Arena (DUN) Informasjon Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena. Offisiell nettside: https://www.dungeonarena.xyz/ Teknisk dokument: https://dungeon-arena.gitbook.io/dungeon-arena Kjøp DUN nå!

Dungeon Arena (DUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dungeon Arena (DUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.49K $ 7.49K $ 7.49K Total forsyning: $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M Sirkulerende forsyning: $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.49K $ 7.49K $ 7.49K All-time high: $ 0.00011741 $ 0.00011741 $ 0.00011741 All-Time Low: $ 0.00000722 $ 0.00000722 $ 0.00000722 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dungeon Arena (DUN) pris

Dungeon Arena (DUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dungeon Arena (DUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUNs tokenomics, kan du utforske DUN tokenets livepris!

