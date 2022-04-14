Dumpling (DUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dumpling (DUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dumpling (DUMP) Informasjon This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today! Offisiell nettside: https://whoatedumpling.com/ Teknisk dokument: https://www.allrecipes.com/recipe/6900/dumplings/ Kjøp DUMP nå!

Dumpling (DUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dumpling (DUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.10K Total forsyning: $ 611.04M Sirkulerende forsyning: $ 611.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.10K All-time high: $ 0.01561927 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Dumpling (DUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dumpling (DUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUMPs tokenomics, kan du utforske DUMP tokenets livepris!

DUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor DUMP kan være på vei? Vår DUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUMP tokenets prisforutsigelse nå!

