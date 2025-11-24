DuelNow pris i dag

Sanntids DuelNow (DNOW) pris i dag er $ 0.00100022, med en 42.34% endring de siste 24 timene. Nåværende DNOW til USD konverteringssats er $ 0.00100022 per DNOW.

DuelNow rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 91,638, med en sirkulerende forsyning på 91.80M DNOW. I løpet av de siste 24 timene DNOW har den blitt handlet mellom $ 0.00089277(laveste) og $ 0.00174665 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04443182, mens tidenes laveste notering var $ 0.00036537.

Kortsiktig har DNOW beveget seg +0.70% i løpet av den siste timen og -40.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DuelNow (DNOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.64K$ 91.64K $ 91.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 998.25K$ 998.25K $ 998.25K Opplagsforsyning 91.80M 91.80M 91.80M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

