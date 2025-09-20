Dagens DuelFi livepris er 0.0000197 USD. Spor prisoppdateringer for DUELFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUELFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DuelFi livepris er 0.0000197 USD. Spor prisoppdateringer for DUELFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUELFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DuelFi Pris (DUELFI)

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:50:23 (UTC+8)

DuelFi (DUELFI) Prisinformasjon (USD)

DuelFi (DUELFI) sanntidsprisen er $0.0000197. I løpet av de siste 24 timene har DUELFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUELFI er $ 0.00022913, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000161.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUELFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DuelFi (DUELFI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på DuelFi er $ 19.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUELFI er 999.94M, med en total tilgang på 999937303.6146036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.69K.

DuelFi (DUELFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DuelFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DuelFi til USD ble $ +0.0000034454.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DuelFi til USD ble $ -0.0000097078.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DuelFi til USD ble $ -0.0000217469250469908.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000034454+17.49%
60 dager$ -0.0000097078-49.27%
90 dager$ -0.0000217469250469908-52.46%

Hva er DuelFi (DUELFI)

DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.

DuelFi (DUELFI) Ressurs

DuelFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DuelFi (DUELFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DuelFi (DUELFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DuelFi.

DUELFI til lokale valutaer

DuelFi (DUELFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DuelFi (DUELFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUELFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DuelFi (DUELFI)

Hvor mye er DuelFi (DUELFI) verdt i dag?
Live DUELFI prisen i USD er 0.0000197 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DUELFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DUELFI til USD er $ 0.0000197. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DuelFi?
Markedsverdien for DUELFI er $ 19.69K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DUELFI?
Den sirkulerende forsyningen av DUELFI er 999.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUELFI ?
DUELFI oppnådde en ATH-pris på 0.00022913 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DUELFI?
DUELFI så en ATL-pris på 0.0000161 USD.
Hva er handelsvolumet til DUELFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUELFI er -- USD.
Vil DUELFI gå høyere i år?
DUELFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUELFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:50:23 (UTC+8)

DuelFi (DUELFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

