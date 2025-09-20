DuelFi (DUELFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00022913$ 0.00022913 $ 0.00022913 Laveste pris $ 0.0000161$ 0.0000161 $ 0.0000161 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.14% Prisendring (7D) +6.14%

DuelFi (DUELFI) sanntidsprisen er $0.0000197. I løpet av de siste 24 timene har DUELFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUELFI er $ 0.00022913, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000161.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUELFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DuelFi (DUELFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,937,303.6146036 999,937,303.6146036 999,937,303.6146036

Nåværende markedsverdi på DuelFi er $ 19.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUELFI er 999.94M, med en total tilgang på 999937303.6146036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.69K.