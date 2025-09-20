DuckyDuck (DUCKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.072443$ 0.072443 $ 0.072443 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.80% Prisendring (1D) -3.06% Prisendring (7D) -3.51% Prisendring (7D) -3.51%

DuckyDuck (DUCKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DUCKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKY er $ 0.072443, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKY endret seg med -0.80% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DuckyDuck (DUCKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Opplagsforsyning 199.72M 199.72M 199.72M Total forsyning 199,723,742.6181092 199,723,742.6181092 199,723,742.6181092

Nåværende markedsverdi på DuckyDuck er $ 43.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKY er 199.72M, med en total tilgang på 199723742.6181092. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.34K.